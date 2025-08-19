Union holt Köhn aus Istanbul

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich mit Linksverteidiger Derrick Köhn verstärkt. Der 26-Jährige wechselt von Galatasaray Istanbul an die Alte Försterei, nachdem er in der vergangenen Saison an Werder Bremen ausgeliehen war. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit. Über die Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben. Die Berliner zahlen eine Sockelablöse von vier Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen von 500.000 Euro, wie Galatasaray mitteilte.

"Derrick bringt Tempo, Durchsetzungsfähigkeit und Bundesliga-Erfahrung mit. Wir trauen ihm zu, unserer Mannschaft auf Anhieb helfen zu können, und er passt auch charakterlich gut zu uns. Mit seiner Flexibilität und seinem Offensivdrang eröffnet er uns zusätzliche Optionen auf der linken Seite", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer.

Köhn ist gebürtiger Hamburger und lief in seiner Karriere unter anderem schon für Bayern München II und Hannover 96 auf. "Ich möchte meine Qualitäten auf der Außenbahn einbringen und bin überzeugt, dass diese gut zur Spielweise der Mannschaft passen", sagte Köhn.