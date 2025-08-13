Union holt Youngster Bogdanow aus Dresden

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den ukrainischen Junioren-Nationalspieler Dmytro Bogdanow vom Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Einer Klubmitteilung der Köpenicker zufolge wird der 18 Jahre alte Angreifer fest ins Training der Profis integriert, zugleich soll er Spielpraxis in der U19 sammeln. Zur Vertragslaufzeit machte Union keine Angabe.

"Wir wollen ihm bei Union die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball bei den Männern: "Unser Ziel ist es, ihn behutsam an das Niveau im Männerbereich heranzuführen und ihm dafür optimale Bedingungen zu bieten."

Bogdanow stammt aus der Jugend von Dynamo Kiew, nach der Flucht mit seiner Familie aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskrieges im Frühjahr 2022 wechselte er in den Nachwuchsbereich der Dresdner. Mit den Dynamo-Profis gelang ihm in der Vorsaison der Aufstieg in die 2. Liga.