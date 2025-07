Union leiht Innenverteidiger Nsoki aus

Der 1. FC Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki vom Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim ausgeliehen. In Köpenick wagt der 26-Jährige einen Neustart: Vor drei Jahren hatte Hoffenheim zwölf Millionen Euro für den Franzosen an den FC Brügge gezahlt, der Durchbruch blieb ihm aber auch wegen vieler Verletzungen verwehrt.

"Union kämpft mit Herz und Überzeugung, das passt zu mir. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mit meiner Spielweise zum Erfolg des Teams beitragen kann", sagte Nsoki. Der Neuzugang werde nach einer muskulären Verletzung zunächst behutsam aufgebaut und langsam in die Mannschaft integriert, teilten die Berliner mit.

Nsoki absolvierte in drei Jahren 59 Pflichtspiele für Hoffenheim, sein Vertrag in Sinsheim läuft noch bis 2027. "In Berlin hat Stan die Chance, sich bei einem anderen Verein zu zeigen und sich sportlich nochmal weiterzuentwickeln", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.