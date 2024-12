Union-Trainer Svensson vor Stuttgart: "Schwierige Aufgabe"

Union Berlin will ausgerechnet beim Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart seinen Negativlauf beenden. "Es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Es ist der Vizemeister, der gut in die Saison gestartet ist. Sie haben angesichts ihrer Leistungen einen Tick zu wenig Punkte", sagte Trainer Bo Svensson vor der Auswärtspartie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).