Union verlängert mit Haberer

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Janik Haberer verlängert. Das teilten die Eisernen am Donnerstag mit. Angaben zur Dauer des neuen Kontrakts machten die Unioner wie gewohnt nicht. Haberer spielt seit Sommer 2022 für den Hauptstadtklub, in der laufenden Saison kam der 30-Jährige in bislang allen acht Pflichtspielen zum Einsatz.