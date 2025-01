Union verliert bei Baumgart-Debüt

Steffen Baumgart hat in seinem ersten Spiel als Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten Union Berlin eine Niederlage kassiert. Am Sonntag, Baumgarts 53. Geburtstag, verloren die Köpenicker den Test gegen den Ligarivalen Holstein Kiel mit 1:2 (0:1). Die Partie im Stadion an der Alten Försterei wurde über zwei Hälften a 60 Minuten ausgetragen.