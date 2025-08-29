Unions 0:6 beim BVB: "Das ist sehr lange her"

Vor einem halben Jahr kassierte Union Berlin bei Borussia Dortmund seine höchste Niederlage in der Fußball-Bundesliga, vor der Rückkehr in den Signal Iduna Park am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fürchtet sich Trainer Steffen Baumgart trotzdem nicht. "Das ist sehr, sehr lange her. Ich würde sagen, dass wir seither einen gewissen Weg gegangen sind", sagte Baumgart am Freitag.

Die Berliner hatten im Februar eine deftige 0:6-Niederlage beim BVB kassiert. Dennoch reisen die Eisernen mit Vorfreude an. Die Atmosphäre in Dortmund könne erdrückend wirken, "am Ende ist es aber die Herausforderung, die du hast. Ich freue mich immer auf das Stadion", sagte Baumgart.

Union ist mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) in die neue Saison gestartet, der BVB war beim FC St. Pauli nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Man habe jedoch gesehen, "dass sich Dortmund weiterentwickelt hat, auch wenn sie drei Gegentore bekommen haben. Dortmund ist in der Lage, einen sehr guten Ballbesitz zu spielen und einen tiefstehenden Gegner gut zu bespielen", sagte Baumgart, der auch das Dortmunder Umschaltspiel sowie die hohe Geschwindigkeit im Team hervorhob: "Es kommt eine ganze Menge auf uns zu."