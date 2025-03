Verletzter Davies: "Es nervt, dass ich so lange ausfalle"

Bayern Münchens Alphonso Davies hat sich nach seiner Kreuzband-Operation erstmals zu Wort gemeldet. "Danke Leute für all eure Liebe, eure netten Worte und eure Unterstützung seitdem ich verletzt bin. Es nervt, dass ich so lange ausfalle und meine Saison so früh endet, aber ich werde hart dafür arbeiten, um stärker zurückzukommen", schrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler in den sozialen Medien unter ein Bild, das ihn mit Krücken und einer Schiene am rechten Knie zeigt. Davies lächelt dabei und streckt den Daumen nach oben.

Der Verteidiger des Rekordmeisters hatte sich beim Länderspiel seiner kanadischen Nationalmannschaft gegen die USA verletzt. Danach hatte es große Aufregung gegeben, die Bayern halten sich nach wie vor juristische Schritte gegen Canada Soccer offen. Davies fehlt mehrere Monate.

Es ist nicht der einzige schwerwiegende Ausfall des Rekordmeisters im Saisonendspurt. Für Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie) und Hiroki Ito (erneuter Mittelfußbruch), der sich am Samstag beim 3:2 gegen St. Pauli erneut verletzt hatte, ist die Saison ebenfalls gelaufen. Zudem stehen Trainer Vincent Kompany aktuell Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber), Manuel Neuer (Muskelfaserriss in der Wade) und Kingsley Coman (Entzündung am Fuß) nicht zur Verfügung.

Immerhin konnte Kapitän Neuer am Montag eine Laufeinheit absolvieren. Wann der 39-Jährige, der von Jonas Urbig vertreten wird, wieder einsatzfähig ist, ist jedoch offen. Coman erwartet Sportdirektor Christoph Freund schon in dieser Woche im Training zurück.