Vertrags-Klausel: Ducksch vor weiterem Werder-Jahr

Noch zwei Spiele mit über 45 Minuten Einsatzzeit, dann hat Marvin Ducksch Gewissheit: Der Angreifer von Werder Bremen sehnt seine "Vertragsverlängerung" bei Werder Bremen herbei. "Natürlich freue ich mich dann, wenn die Klausel greift und ich noch ein weiteres Jahr hier einen Vertrag habe", sagte Ducksch im Sky-Interview: "Ich hoffe, ich habe noch ein weiteres Jahr hier."

Der 31-Jährige stürmt seit vier Jahren für Werder, sein Kontrakt läuft im Sommer aus - verlängert sich nach Informationen der Deichstube aber automatisch um ein Jahr, wenn Ducksch in der Saison auf 25 Bundesliga-Spiele kommt, in denen er jeweils länger als 45 Minuten auf dem Platz stand. Stand jetzt war das beim ehemaligen Nationalspieler in 23 Liga-Spielen der Fall.

"Es wäre natürlich schön, wenn du weißt, dass du nächstes Jahr noch ein Arbeitspapier irgendwo hast", sagte Ducksch: "Das ist in meinem Fall auch so." In 29 Pflichtspielen in dieser Saison hat Ducksch acht Tore selber erzielt - wie zuletzt beim 3:0 bei seinem Ex-Klub Holstein Kiel - sowie neun Treffer vorbereitet.