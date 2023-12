VfB-Boss Wehrle sieht Undav und Nübel als DFB-Kandidaten

Anzeige

Vorstandschef Alexander Wehrle von Bundesliga-Überflieger VfB Stuttgart sieht Deniz Undav und Alexander Nübel als potenzielle Nationalspieler. "Ich kann absolut nachvollziehen, dass Deniz in den Fokus des DFB gerückt ist", sagte Wehrle im Münchner Merkur/tz (Samstagausgabe) über den Stürmer. An Torwart Nübel, ergänzte er, "wirst du auf Dauer in der deutschen Nationalmannschaft nicht vorbeikommen".

Die Bayern-Leihgabe sei "bei uns unangefochtene Nummer eins und nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit in so kurzer Zeit zu einem immens wichtigen Faktor geworden. Er strahlt unglaubliche Ruhe und Ausgeglichenheit aus." Für Gespräche über eine feste Verpflichtung des 27-Jährigen würde er "zu jeder Tages- und Nachtzeit nach München fahren", sagte Wehrle.

Undav hatte zuletzt selbst von einem Telefonat mit Julian Nagelsmann berichtet, in dem der Bundestrainer ihm eine Nominierung für März in Aussicht gestellt habe. "Deniz ist nicht nur ein Instinktstürmer, sondern einer, der im Spiel auch viel für die Mannschaft arbeitet. Er ist ein positiver Typ, der die Mannschaft auch neben dem Platz bereichert", sagte Wehrle über den 27-Jährigen.

Dessen Berufung wäre "der nächste Ritterschlag für den VfB", meinte der Vorstandschef. "Und dass ich mich freuen würde, wenn möglichst viele VfB-Spieler bei der EURO im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen, ist auch klar."

Zuletzt hatte Nagelsmann bereits Chris Führich zum Debüt in der DFB-Auswahl verholfen. Unter Vorgänger Hansi Flick gab Josha Vagnoman seinen Einstand in der Nationalelf.