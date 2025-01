VfB feiert "perfekten Start" ins neue Jahr

Der dritte Sieg im dritten Spiel, die Rückkehr auf die Champions-League-Plätze: Beim VfB Stuttgart waren sie nach dem "perfekten Start" ins neue Jahr hochzufrieden. "Das war der bestmögliche Fall, wie man aus der Winterpause kommen kann", schwärmte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem souveränen 4:0 (3:0) den SC Freiburg: "Das war eine Demonstration".

"Wenn man mit drei Siegen ins Jahr startet sind alle glücklich, so kann es weiter gehen", sagte der am Samstag überragende Angelo Stiller bei Sky: "Man sieht, dass wir einen Fortschritt gemacht haben." Weil gleichzeitig RB Leipzig patzte, rückte der VfB am Samstag sogar auf den vierten Platz vor und hat die erneute Qualifikation für die Champions League wieder fest im Blick.

Für Träumereien sei es jedoch noch "sehr früh", mahnte Stiller: "Wir müssen weiter performen." Man sehe jedoch, ergänzte Torschütze Nick Woltemade, "dass wir die Spiele souverän angehen. Es war ein perfekter Start. Wir haben uns in eine gute Position gebracht, in der wir natürlich auch bleiben wollen."