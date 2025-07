VfB: Perea wechselt fest nach Zürich

Der Kolumbianer Juan José Perea wechselt fest vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum FC Zürich. Das gaben die Schwaben am Samstag bekannt. Auf Leihbasis bestritt der 25 Jahre alte Angreifer in der vergangenen Saison bereits 28 Pflichtspiele für den Schweizer Erstligisten.

Im März hatte sich Perea einen Riss der Achillessehne im rechten Fuß zugezogen, seine Rückkehr ist ungewiss. Sein Vertrag beim VfB wäre noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit gelaufen. Über die Ablösesumme machten die Klubs keine Angaben.

Perea war im Sommer 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina zum VfB gekommen. Für die Schwaben absolvierte er danach 19 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal. In der Saison 2023/2024 war er zunächst an den damaligen Zweitligisten Hansa Rostock ausgeliehen.