VfB-Präsident Allgaier im Woltemade-Poker "entspannt"

Vereinspräsident Dietmar Allgaier sieht den VfB Stuttgart im Transferwirbel um Nick Woltemade finanziell keineswegs unter Zugzwang. "Ich möchte keine Zahlen nennen, wir haben als VfB Stuttgart keinen Handlungsbedarf und wollen Nick Woltemade nicht abgeben", sagte der 59-Jährige dem kicker: "Wir sind nicht mehr in der Situation, in der der VfB schon war, entweder über Ausstiegsklauseln oder aufgrund der finanziellen Gesamtlage Spieler verkaufen zu müssen."

Dies gelte trotz Größenordnungen, "die in der Vereinsgeschichte einmalig wären", erklärte Allgaier weiter: "Mit Angeboten beschäftigt sich der Vorstand und ab einer gewissen Größenordnung auch der Aufsichtsrat. Aus den bisherigen Ereignissen ergibt sich aber kein Grund, in irgendeiner Form zu reagieren." Deshalb nehme er die ganzen Transferdiskussionen "entspannt" wahr.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte das Thema Nick Woltemade am Donnerstagabend im Rahmen des Testspiels gegen Tottenham (4:0) ohnehin vorerst ad acta gelegt. "Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben uns um den Spieler bemüht, Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch", so der 51-Jährige bei MagentaSport. Trotzdem ließ er sich ein Hintertürchen offen. "Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht", betonte er.