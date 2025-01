VfB startet mit Unentschieden gegen Ajax ins neue Jahr

Der VfB Stuttgart ist mit einem Unentschieden ins neue Jahr gestartet. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte drei Tage nach dem Trainingsauftakt den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in einem Testspiel 2:2 (2:0). Die Treffer der Schwaben erzielten Angelo Stiller (13.) und Chris Führich (19.). Daniele Rugani (52.) und Chuba Akpom (85.) trafen für die Gäste. Anschließend wurden noch weitere 15 Minuten gespielt, um den eingewechselten Spielern mehr Einsatzzeit zu ermöglichen.

Nach einer starken ersten Halbzeit und etwas mehr als einer Stunde nahm Hoeneß seine Stammelf vom Feld, dafür kam unter anderem der seit Anfang November verletzte Jamie Leweling zu einem gut halbstündigen Comeback. Der ebenfalls seit November fehlende Deniz Undav wurde geschont, er soll am Dienstag voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Stuttgarter starten am 12. Januar mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Endphase der Hinrunde der Bundesliga.

Der frühere Bremer Davy Klaassen sah in der 56. Minute nach einem harten Einsteigen gegen Atakan Karazor die Rote Karte, durfte nach Intervention von Hoeneß allerdings auf dem Platz bleiben. Der VfB-Trainer wollte offensichtlich den Tests in Gleichzahl bestreiten und beenden.