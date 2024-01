VfB: Stenzel verlängert bis 2026

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Defensivspieler Pascal Stenzel um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der Kontrakt des 27-Jährigen wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Stenzel spielt seit 2019 bei den Schwaben und hat bislang 107 Pflichtspiele für den VfB absolviert.

"Pascal Stenzel gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader und ist für uns bis hinein in die Kabine eine wichtige Größe", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Er freue sich, so Stenzel, "dass es weitergeht. Auch wenn das letzte Spiel gegen Mönchengladbach alles andere als erhofft verlaufen ist, haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Daran wollen wir in den kommenden Wochen anknüpfen."