Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
VfB Stuttgart: Rückkehr von Tiago Tomas ist perfekt
- Veröffentlicht: 16.08.2025
- 18:39 Uhr
- ran.de
Der VfB Stuttgart hat den Transfer des Portugiesen Tiago Tomas am Samstagabend vor dem Franz Beckenbauer Supercup bekanntgegeben.
Gut zwei Stunden vor Beginn des Franz Beckenbauer Supercups zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München (ab 19:25 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) haben die Schwaben noch einen Transfer abgewickelt.
Wie die Stuttgarter bekanntgaben, kehrt Tiago Tomas vom VfL Wolfsburg an den Neckar zurück.
Der Portugiese unterzeichnete in Stuttgart einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und soll am Sonntagvormittag erstmals mit dem VfB trainieren.
Das Wichtigste in Kürze
"Meine Freude ist sehr groß, zukünftig wieder für den VfB auflaufen zu dürfen. Ich bin sehr happy, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich auf das gesamte Team. Seit meiner ersten Zeit in Stuttgart hat sich der VfB enorm weiterentwickelt. Ich möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir auch die neuen Ziele erreichen und gemeinsam erfolgreich sein werden", wird der Offensivspieler in der Pressemitteilung der Stuttgarter zitiert.
Tiago Tomas: 47 Pflichtspiele für den VfB bestritten
Von Anfang 2022 bis zum Sommer 2023 bestritt der 23-Jährige bereits 47 Pflichtspiele für die Stuttgarter.
Damals war Tiago Tomas von seinem Jugendverein Sporting Lissabon ausgeliehen. Im Sommer 2023 wechselte der frühere U-Nationalspieler dann zum Stuttgarter Bundesliga-Rivalen nach Wolfsburg.