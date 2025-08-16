VfB Stuttgart: Rückkehr von Tiago Tomas ist perfekt

Der VfB Stuttgart hat den Transfer des Portugiesen Tiago Tomas am Samstagabend vor dem Franz Beckenbauer Supercup bekanntgegeben.

Gut zwei Stunden vor Beginn des Franz Beckenbauer Supercups zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München (ab 19:25 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) haben die Schwaben noch einen Transfer abgewickelt.

Wie die Stuttgarter bekanntgaben, kehrt Tiago Tomas vom VfL Wolfsburg an den Neckar zurück.

Der Portugiese unterzeichnete in Stuttgart einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und soll am Sonntagvormittag erstmals mit dem VfB trainieren.