Zweites Heimspiel, zweiter deutlicher Sieg: Der VfB Stuttgart hat dem SC Freiburg nicht den Hauch einer Chance gelassen.

Ein furioser VfB Stuttgart hat Europa-League-Starter SC Freiburg deutlich die Grenzen aufgezeigt. Die überzeugende Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewann das Baden-Württemberg-Derby gegen den SC dank seiner Doppeltorschützen Serhou Guirassy und Chris Führich sowie eines Treffers von Enzo Millot verdient mit 5:0 (3:0).

Der VfB zeigte sich vom 1:5 in Leipzig bestens erholt und bot seinen Fans bereits das zweite Heimspektakel nach dem 5:0 gegen Bochum. Für Freiburg war es nach einem gelungenen Saisonstart ein erster herber Dämpfer.

Führich brachte den VfB vor 54.300 Zuschauern in der ausverkauften Arena in der achten Minute in Führung. Guirassy erhöhte früh mit einem Doppelpack in nur 136 Sekunden auf 3:0 (17./19.). Für den Angreifer waren es bereits die Saisontreffer vier und fünf, dabei war im Transfersommer immer wieder über den Abschied von Guirassy spekuliert worden.

Führich legte nach (62.). Für den Endstand sorgte Millot (75.). Der VfB beendete so auch seine seit acht Spielen andauernde Negativserie in der Liga gegen den Sport-Club.