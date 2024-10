VfB: Undav fit fürs Topspiel in München

Der VfB Stuttgart kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München auf Deniz Undav setzen. Wie der Vizemeister am Dienstag bekannt gab, soll der Offensivspieler nach seinem verletzungsbedingten Ausfall beim Nationalteam am Donnerstag wieder wie vorgesehen ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gastiert der VfB beim Tabellenführer aus München.