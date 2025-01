VfB: Undav und Leweling vor Comeback gegen Augsburg

Die Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweling stehen nach langer Verletzungspause vor ihrem Comeback für den VfB Stuttgart. "Beide sind voll im Training, dadurch natürlich auch Kandidaten für Sonntag", berichtete Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag mit Blick auf das Spiel beim FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN). Zugleich sagte er, die "Wucht" von Leweling und die "Kreativität" von Undav "vermisst" zu haben, dies sei ein "Problem" vor der Winterpause gewesen.

Leweling hatte sich am ersten November-Wochenende verletzt, Undav eine Woche später. Hoeneß forderte deshalb Geduld für beide ein. "Es waren einfach zwei längerfristige Ausfälle, die kannst du jetzt nicht gleich in jedes Spiel reinjagen. Wir brauchen auch Geduld mit ihrer Performance, du machst nicht gleich weiter, wo du aufgehört hast", sagte er und ergänzte: "Was ich erwarte, dass sie sofort alles auf dem Platz reinhauen".

Als "enorm wichtig" bezeichnete Hoeneß deshalb auch die Verpflichtung des Dänen Jacob Bruun Larsen in dieser Woche. "Er hat enormes Potenzial. Wenn wir das ausschöpfen, haben wir einen richtigen Qualitätsspieler." Der 26-Jährige sei ein "sehr schneller Spieler, technisch versiert, auch bei höchstem Tempo. Genau das haben wir jetzt gebraucht". Dies gelte auch vor dem Hintergrund, "dass wir ab Sonntag alle drei Tage spielen".