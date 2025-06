VfB verpflichtet Assignon aus Rennes

DFB-Pokal-Sieger VfB Stuttgart hat Lorenz Assignon vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet. Der Außenverteidiger, erster Zugang der Schwaben für die neue Saison, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Assignon soll elf Millionen Euro Ablöse kosten.

"Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Es ist ein traditionsreicher Klub mit fantastischen Fans. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung", sagte der 24-Jährige. Vor seiner Zeit in Rennes hatte Assignon unter Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany einige Monate beim FC Burnley gespielt.

"Lorenz passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Dynamik sehr gut zu unserer Spielphilosophie", lobte VfB-Sportdirektor Christian Gentner. Assignon habe "in den vergangenen Jahren seine Qualitäten in der Ligue 1 und in der Premier League unter Beweis gestellt und wichtige Erfahrungen gesammelt".