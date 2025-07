VfB verpflichtet königliches Toptalent

Königliche Verstärkung für den VfB Stuttgart: Der Fußball-Bundesligist hat Toptalent Chema Andrés vom spanischen Rekordmeister Real Madrid verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030 und wird schon beim Trainingslager der Schwaben ab Montag am Tegernsee dabei sein.

Andrés passe "sehr gut zu dem Anforderungsprofil, dass wir für die Position im defensiven Mittelfeld definiert haben. Chema bewegt sich schon jetzt auf einem hohen Leistungsniveau, er ist fußballerisch und taktisch bestens ausgebildet und hat als junger Spieler noch großes Entwicklungspotenzial", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Seine ersten Eindrücke vom VfB seien "sehr positiv", so Andrés: "Die Bundesliga ist eine große Liga – ich habe immer davon geträumt, in eine der Top-Ligen zu einem besonderen Klub wechseln und dort meine nächsten Schritte machen zu können."

Der in Valencia geborene Andrés war als 13-Jähriger von UD Levante zu Real gewechselt. Vergangene Saison spielte er in der zweiten Mannschaft der "Königlichen" in der 3. Liga, kam aber auch für die Profis zu zwei Einsätzen in der Liga und einem im Pokal. Bei der Klub-WM hatte er ebenfalls zum Kader von Real Madrid gehört.