Bei der Premiere von Trainer Dieter Hecking punktet der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen. Dabei beweist der Außenseiter große Moral.

Ein Punkt - und ganz viel neue Hoffnung: Beim Debüt des neuen Trainers Dieter Hecking hat der VfL Bochum seine rasante Talfahrt gebremst und beim 1:1 (0:1) gegen den Doublegewinner Bayer Leverkusen einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt.

Während der Meister Bayer Leverkusen vier Tage nach dem 0:4 in der Champions League beim FC Liverpool trotz Führung eine weitere Enttäuschung in der Bundesliga folgen ließ, ist die Lage des Tabellenletzten trotz des überraschenden Remis auch mit neuem Coach noch alarmierend: Mit nur zwei Punkten und 10:30 Toren ist der VfL Bochum schon weit vom rettenden Ufer entfernt - und zumindest nach zehn Spieltagen nicht mehr der am schlechtesten gestartete Klub in der Ligahistorie.

Patrik Schick (18.) sorgte mit seinem ersten Saisontor für die Führung der Werkself im Ruhrstadion, wo sie vor anderthalb Jahren mit 0:3 ihre letzte Auswärtsniederlage in der Bundesliga kassiert hatte.

Beim ersten Spiel des gebürtigen Castrop-Rauxelers Hecking als VfL-Trainer "anne Castroper" zeigten sich die Gastgeber vor 26.000 Zuschauern vor allem defensiv verbessert, spielten deutlich besser organisiert und belohnten sich spät dank Koji Miyoshi (89.).