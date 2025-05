"Ich habe immer betont, wie wohl ich mich beim VfL fühle und dass ich mir durchaus vorstellen kann, diesen tollen Verein auch im Abstiegsfall zu betreuen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Dazu haben uns in den vergangenen Tagen intensiv ausgetauscht", wird Hecking in der Pressemitteilung des VfL zitiert.

Das gab der Bundesligist am Freitagabend nach dem torlosen Remis beim 1. FC Heidenheim offiziell bekannt.

Trotz des immer wahrscheinlicher werdenden Abstieg aus der Bundesliga hat der VfL Bochum den Vertrag mit Trainer Dieter Hecking bis zum Sommer 2027 verlängert. Der neue Kontrakt von Hecking gilt auch bei Abstieg in der 2. Bundesliga.

Zuvor hatte Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bei "DAZN" bereits angedeutet, dass eine Entscheidung zeitnah folgen könnte. Es sei "kein Geheimnis, dass wir ligaunabhängig mit ihm weitermachen wollen und er ein Angebot von uns vorliegen hat", hatte er gesagt: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich für uns entscheidet."

Der 60-Jährige übernahm das Traineramt in Bochum in November 2024. In seinen bisherigen 23 Spielen als Coach des VfL holte Hecking mit den Bochumern fünf Siege und sechs Unentschieden bei zwölf Niederlagen.