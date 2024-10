VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV, Livestream und im Liveticker

Am 8. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfL Bochum den Rekordmeister FC Bayern München. Wer zeigt die Partie live im TV und Stream? Und wo gibt's einen Liveticker?

Beim Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München steht am Sonntagnachmittag das Thema Wiedergutmachung im Mittelpunkt.

Die Bochumer, Schlusslicht der Bundesliga mit nur einem Punkt, haben sich zuletzt nach der 1:3-Pleite bei 1899 Hoffenheim von Trainer Peter Zeidler getrennt. Der Coach war erst vor der Saison vom FC St. Gallen zum VfL gekommen, wird nun von Interimslösung Markus Feldhoff ersetzt.

Dieser hat nun eine richtig schwere Aufgabe vor sich, denn das Programm in den kommenden Wochen hat es sowas von in sich. Nach dem Spiel gegen die Bayern warten die Bundesliga-Duelle in Frankfurt und zuhause gegen Meister Bayer Leverkusen.

Für die dann folgende Länderspielpause haben die VfL-Bosse eine Entscheidung über einen möglichen neuen Cheftrainer im Blick, wie es in Medienberichten hieß.

Die Münchner reisen durchaus auch mit Sorgen im Gepäck nach Bochum, denn das Team von Coach Vincent Kompany verlor unter der Woche in der Champions League mit 1:4 beim FC Barcelona um Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick.