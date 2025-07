Bundesliga 2025/26 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn

Die Bundesliga live bei ran im TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn: Alle Termine und Übertragungszeiten gibt es hier im Überblick. Sämtliche Live-Übertragungen findet ihr auch in der ran-App auf dem Reiter "Streams".

Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

SAT.1, Joyn, ran.de und die ran-App übertragen in jeder Saison elf Spiele aus der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter neben den Auftaktspielen und dem DFL-Supercup auch zwei Bundesliga-Spiele am letzten Spieltag vor der Winterpause und am ersten Spieltag nach der Winterpause sowie die Relegationsspiele für die Bundesliga und 2. Bundesliga.

Übrigens: Mit unseren Livetickern verpasst ihr darüber hinaus kein Tor, kein Ergebnis und keine Entwicklung aus Deutschlands höchsten Fußball-Ligen.