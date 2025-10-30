VfL Wolfsburg denkt offenbar an Bruno Labbadia - Paul Simonis vor dem Aus?

Bruno Labbadia könnte schon bald in die Bundesliga zurückkehren. Der Klub wäre für den 59-Jährigen kein Neuland. Der VfL Wolfsburg steht vor einer möglichen Trainerentlassung. Nach einem enttäuschenden Saisonstart in der Bundesliga und dem frühen Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel gerät Cheftrainer Paul Simonis zunehmend unter Druck. Laut Berichten der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gilt der ehemalige Wolfsburger Trainer Bruno Labbadia als Top-Kandidat für eine Nachfolge.

Der 40-jährige Niederländer Simonis hat mit seiner Mannschaft nach acht Bundesligaspielen nur acht Punkte geholt und droht damit in den Abstiegskampf abzurutschen. Das 0:1 gegen Kiel im Pokal am vergangenen Mittwoch verschärfte die Krise zusätzlich.

