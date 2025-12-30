Kaua Santos steht womöglich vor seinem Comeback im Tor von Eintracht Frankfurt. Nach einer schwächeren Phase von Michael Zetterer erwägen die Verantwortlichen offenbar einen Wechsel.

Die Stammplatz-Garantie ist abgelaufen! Vor wenigen Wochen erklärte Eintracht-Coach Dino Toppmöller, dass Michael Zetterer bis zu Winterpause fix im Tor steht. Für die Zeit danach wollte er sich hingegen nicht festlegen.

Folgerichtig ist offen, welcher SGE-Schlussmann im Tor steht, wenn die Frankfurter am 9. Januar (20:30 Uhr live auf Sat.1 und Joyn) den BVB empfangen. Laut Informationen der "Sport Bild" ist das Duell zwischen Zetterer und Santos tatsächlich wieder offen.

Die Verantwortlichen denken dem Bericht zufolge über eine neue Rollenverteilung nach der Winterpause nach. Die Möglichkeit bestehe, Santos bereits im Januar zumindest einige Spiele zu geben, ehe er langfristig ohnehin als Nummer eins eingeplant ist.

Der Brasilianer befindet sich laut Dino Toppmöller "richtig gut in Form", weshalb die Gedankenspiele eines Torwartwechsels wieder konkret geworden sind. Dabei geht es auch darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden.