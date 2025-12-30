Bundesliga live auf Sat.1 und Joyn
Bundesliga: Eintracht Frankfurt erwägt offenbar Torwartwechsel - zieht Santos an Zetterer vorbei?
- Veröffentlicht: 30.12.2025
- 14:24 Uhr
- ran.de
Kaua Santos steht womöglich vor seinem Comeback im Tor von Eintracht Frankfurt. Nach einer schwächeren Phase von Michael Zetterer erwägen die Verantwortlichen offenbar einen Wechsel.
Die Stammplatz-Garantie ist abgelaufen! Vor wenigen Wochen erklärte Eintracht-Coach Dino Toppmöller, dass Michael Zetterer bis zu Winterpause fix im Tor steht. Für die Zeit danach wollte er sich hingegen nicht festlegen.
Folgerichtig ist offen, welcher SGE-Schlussmann im Tor steht, wenn die Frankfurter am 9. Januar (20:30 Uhr live auf Sat.1 und Joyn) den BVB empfangen. Laut Informationen der "Sport Bild" ist das Duell zwischen Zetterer und Santos tatsächlich wieder offen.
Die Verantwortlichen denken dem Bericht zufolge über eine neue Rollenverteilung nach der Winterpause nach. Die Möglichkeit bestehe, Santos bereits im Januar zumindest einige Spiele zu geben, ehe er langfristig ohnehin als Nummer eins eingeplant ist.
Der Brasilianer befindet sich laut Dino Toppmöller "richtig gut in Form", weshalb die Gedankenspiele eines Torwartwechsels wieder konkret geworden sind. Dabei geht es auch darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden.
Zetterer wird kritisch gesehen: Chance für Santos?
Klar ist, dass auch Zetterer gegen Ende der Hinrunde nicht mehr auf Top-Level agiert hat. Intern soll vor allem seine Strafraumbeherrschung kritisch bewertet werden.
Zetterer, der im Sommer vom SV Werder Bremen verpflichtet wurde, stand zum Saisonbeginn zwischen den Pfosten, ehe Kaua Santos nach seinem Kreuzbandriss am vierten Spieltag übernahm.
- Goretzka-Nachfolger: Schnürt Bayern ein Mega-Paket für ein Zweitliga-Juwel
- Social Media: Bayern-Stars mit größtem Zuwachs
Der Youngster streute aber einige Fehler ein und wurde am achten Spieltag erneut von Zetterer abgelöst. In insgesamt fünf Pflichtspielen fing sich Santos 18 Gegentore ein.
Zetteter konnte zunächst mit stabilen Leistungen überzeugen und hatte einen gewissen Anteil daran, dass sich die wacklige Defensive wieder stabilisieren konnte. In den letzten Wochen mehrten sich aber die Fehler beim Ex-Bremer, weshalb er die Tür für Santos wieder aufgemacht hat.
Die Bundesliga uns 2. Liga auf Joyn
Externer Inhalt
Das Potenzial spricht für Santos
Ohnehin ist es keine Überraschung, dass die Frankfurter Santos früher oder später wieder als Nummer eins sehen. Der 22-Jährige hat enorm viel Talent und noch ein gewaltiges Marktwertpotenzial. Dies wurde bereits vor seiner Verletzung offensichtlich.
Letztlich kam das Comeback nach seinem Kreuzbandriss einfach ein wenig zu früh. Die Rückrunde dürfte nähere Aufschlüsse liefern.