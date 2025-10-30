Anzeige
Aus im Pokal

Trainer-Entlassung? Bruno Labbadia vor möglicher Bundesliga-Rückkehr

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 12:39 Uhr
  ran.de

Bruno Labbadia könnte schon bald in die Bundesliga zurückkehren. Der Klub wäre für den 59-Jährigen kein Neuland.

Der VfL Wolfsburg steht vor einer möglichen Trainerentlassung. Nach einem enttäuschenden Saisonstart in der Bundesliga und dem frühen Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel gerät Cheftrainer Paul Simonis zunehmend unter Druck.

Laut Berichten der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gilt der ehemalige Wolfsburger Trainer Bruno Labbadia als Top-Kandidat für eine Nachfolge.

Der 40-jährige Niederländer Simonis hat mit seiner Mannschaft nach acht Bundesligaspielen nur acht Punkte geholt und droht damit in den Abstiegskampf abzurutschen. Das 0:1 gegen Kiel im Pokal am vergangenen Mittwoch verschärfte die Krise zusätzlich.

VfL Wolfsburg für Bruno Labbadia kein unbekanntes Pflaster

Die Wolfsburger gelten intern als teilweise zerstritten. Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hat Simonis zwar für das kommende Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine Job-Garantie erteilt, doch ein weiterer Rückschlag könnte das Ende seiner Amtszeit bedeuten.

Bruno Labbadia kennt den Verein indes bestens: Er trainierte den VfL bereits von 2018 bis 2019 und führte die Mannschaft zu soliden Leistungen.

Sein bis dato letzter Posten beim VfB Stuttgart endete im April 2023 mit einer Entlassung, sein Nachfolger Sebastian Hoeneß führte den VfB in der Folge zum Pokalsieg und in die Champions League.

