VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Übertragung der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Gegen die Wolfsburger und Ex-Coach Niko Kovac ist der FC Bayern natürlich Favorit. Die "Wölfe" taten sich in der Liga zuletzt schwer, gewannen von den letzten neun Spielen nur zwei Partien und rutschten in der Tabelle auf Platz neun ab.

Nach der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt, zeigte der deutsche Rekordmeister am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart eine ansprechende Leistung und gewann gegen die Schwaben verdient mit 3:0.

Der FC Bayern beendet das Jahr 2023 mit einem Gastspiel beim VfL Wolfsburg und reist am 16. Spieltag der Bundesliga in die Autostadt.

Der 16. Spieltag steht an und der FC Bayern gastiert beim VfL Wolfsburg. Wo wird das Spiel heute live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

Wolfsburg gegen FC Bayern heute live: Wo und wann findet die Begegnung statt?

Die Partie findet am Mittwoch, den 20.12.2023, in der Volkswagen-Arena statt. Anpfiff in Wolfsburg ist um 20:30 Uhr.