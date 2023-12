Aleksandar Pavlovic: Wird er beim FC Bayern zum Problemlöser?

So einfach kann es also sein. Obendrein entwickelt sich der 19-Jährige zum Standard-Spezialisten. Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit nahm sich der Youngster die ruhenden Bälle – und die Kollegen ließen ihn.

"Minimale Nervosität ist immer da", sagte er den Reportern. Und weiter: "Dann ist man so in seinem Film, blendet alles andere aus und spielt einfach nur Fußball."

Gut gelaunt, aber noch ein wenig schüchtern kam Aleksandar Pavlovic am Sonntagabend aus der Kabine und war sofort von einer Traube an Journalisten umringt. Zwei Assists im erst vierten Bundesliga-Einsatz. Obendrein der erste von Anfang an.

Nach dem Debüt gegen Darmstadt und seiner Vorlage in Dortmund ist es der nächste Meilenstein für den jungen Mann, der unter Umständen die Probleme auf der bayerischen Sechser-Position zumindest mildern könnte. Stichwort "Holding Six". Denn Pavlovic agierte extrem abgeklärt – wie bereits im Gastspiel beim BVB.

Thomas Tuchel bremst Euphorie um Pavlovic

Der Trainer bremst allerdings vehement: "Wir haben heute gezeigt, dass er unser Vertrauen hat. Er hat es wirklich gut gemacht. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf", sagte Thomas Tuchel. "Ich freue mich sehr für ihn, er trainiert gut, ist ein guter Junge, der sein Herz am rechten Fleck hat", erklärte der 50-Jährige weiter.

In die gleiche Kerbe schlug auch Thomas Müller, der ein wenig als der Mentor von Pavlovic gilt. "Ich spiele immer gerne mit ihm zusammen. Da weiß ich, dass offensiv was geht. Er kann arbeiten und er hat immer den Blick nach oben. Er spielt Fußball so wie ich es kenne", sagte der Ur-Bayer noch in Dortmund Anfang November.