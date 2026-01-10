- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Victor Boniface: Stürmer unterzieht sich Knie-Operation und fällt lange aus

  • Aktualisiert: 10.01.2026
  • 11:12 Uhr
  • SID

Für Victor Boniface beginnt das Jahr mit einer schlechten Nachricht. Der von Bayer Leverkusen an Werder Bremen verliehene Stürmer muss sich am Knie operieren lassen und wird lange ausfallen.

Der Stürmer Victor Boniface wird kein weiteres Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bestreiten.

Wie der Klub bekannt gab, wird die Leihgabe von Bayer Leverkusen aufgrund einer Knieverletzung am Samstag in Innsbruck operiert. Der 25-Jährige steht Bremen deshalb "in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung".

Der Verein sei "froh, dass wir nun eine Lösung haben und Victor eine Operation durchführen lässt. Somit gibt es Klarheit für alle Parteien", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: "Aufgrund des Rehaprozesses gehen wir nicht mehr davon aus, dass Victor in dieser Saison noch für Werder zum Einsatz kommt."

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Boniface vor Knie-OP: Kein Tor für Werder Bremen

Boniface war Anfang September unmittelbar vor Ende der Transferperiode an die Weser gewechselt. Für Bremen kam er dann in elf Bundesliga-Spielen aber häufig nicht über Kurzeinsätze hinaus und blieb ohne eigenen Treffer.

Mehr aus der Bundesliga
imago images 1071074470Update
News

Schlägt der BVB bei einem Legendensohn zu?

  • 10.01.2026
  • 13:09 Uhr
09.01.2026, xfux, Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, v.l. Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Torjubel, Jubel, Goal celebration, ce...
News

BVB: Mit neuem Trademark-Move zurück in die Spur?

  • 10.01.2026
  • 11:28 Uhr
imago images 1070617000
News

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

  • 10.01.2026
  • 11:26 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

  • 10.01.2026
  • 11:18 Uhr
Bundesliga_Schnee_Eis
News

Offiziell: Zweites BL-Spiel wegen Schnee-Chaos abgesagt

  • 10.01.2026
  • 11:06 Uhr
imago images 1071068276
News

Younes Ebnoutalib: Ein ganz besonderes Debüt

  • 10.01.2026
  • 10:40 Uhr
09.01.2026, xovx, Fußball Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Zerhau Guirassy (Borussia Dortmund) enttäuscht, enttäuscht schauend (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPH...
News

Kommentar: So hilft Guirassy dem BVB nicht weiter

  • 10.01.2026
  • 08:52 Uhr

BVB: Waldemar Anton ist "definitiv nicht zufrieden!"

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0

SGE vs. BVB: Schlagen noch zwei Herzen in Knauffs Brust?

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0

BVB-Restart: Gregor Kobel sieht noch Baustellen

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0