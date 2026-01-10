Für Victor Boniface beginnt das Jahr mit einer schlechten Nachricht. Der von Bayer Leverkusen an Werder Bremen verliehene Stürmer muss sich am Knie operieren lassen und wird lange ausfallen.

Der Stürmer Victor Boniface wird kein weiteres Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bestreiten.

Wie der Klub bekannt gab, wird die Leihgabe von Bayer Leverkusen aufgrund einer Knieverletzung am Samstag in Innsbruck operiert. Der 25-Jährige steht Bremen deshalb "in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung".

Der Verein sei "froh, dass wir nun eine Lösung haben und Victor eine Operation durchführen lässt. Somit gibt es Klarheit für alle Parteien", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: "Aufgrund des Rehaprozesses gehen wir nicht mehr davon aus, dass Victor in dieser Saison noch für Werder zum Einsatz kommt."