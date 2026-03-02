Beim 3:2-Sieg in Dortmund war Harry Kane mal wieder Bayerns personifizierte Lebensversicherung. ran zeigt, wie der FCB ohne die Bundesliga-Tore des Engländers dastünde.

Von Christoph Gailer

Durch den 3:2-Auswärtssieg im deutschen Klassiker bei Borussia Dortmund hat der FC Bayern München die Titelverteidigung in der Bundesliga vor Augen.

Mit dem Erfolg im Signal Iduna Park konnte der Rekordmeister den Vorsprung auf den BVB auf elf Punkte ausbauen - schwer vorstellbar, dass sich die Münchner das im Meisterschafts-Finish noch nehmen lassen.

In Dortmund war einmal mehr Superstar Harry Kane die personifizierte Lebensversicherung der Münchner. Er steuerte zwei Treffer zum Sieg bei und hat damit nach 24 Spieltagen bereits 30 Saisontreffer auf dem Konto.

Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Toren sei "in Reichweite", sagte der Doppelpacker bei "Sky": "Ich muss versuchen, über diesen Zeitraum konstant zu bleiben. Dann werden wir Ende April oder Anfang Mai sehen, ob es möglich ist."

Zudem jagen die Münchner auch den Bundesliga-Torrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72. Nach dem Sieg in Dortmund stehen Kane und Co. bereits bei 88 Toren - fehlen also nur noch 14, um eine neue Bestmarke aufzustellen.