Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München - Harry Kane als Lebensversicherung: So viele Punkte hätte der FCB ohne seine Tore
- Veröffentlicht: 02.03.2026
- 11:13 Uhr
- Christoph Gailer
Beim 3:2-Sieg in Dortmund war Harry Kane mal wieder Bayerns personifizierte Lebensversicherung. ran zeigt, wie der FCB ohne die Bundesliga-Tore des Engländers dastünde.
Von Christoph Gailer
Durch den 3:2-Auswärtssieg im deutschen Klassiker bei Borussia Dortmund hat der FC Bayern München die Titelverteidigung in der Bundesliga vor Augen.
Mit dem Erfolg im Signal Iduna Park konnte der Rekordmeister den Vorsprung auf den BVB auf elf Punkte ausbauen - schwer vorstellbar, dass sich die Münchner das im Meisterschafts-Finish noch nehmen lassen.
In Dortmund war einmal mehr Superstar Harry Kane die personifizierte Lebensversicherung der Münchner. Er steuerte zwei Treffer zum Sieg bei und hat damit nach 24 Spieltagen bereits 30 Saisontreffer auf dem Konto.
Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Toren sei "in Reichweite", sagte der Doppelpacker bei "Sky": "Ich muss versuchen, über diesen Zeitraum konstant zu bleiben. Dann werden wir Ende April oder Anfang Mai sehen, ob es möglich ist."
Zudem jagen die Münchner auch den Bundesliga-Torrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72. Nach dem Sieg in Dortmund stehen Kane und Co. bereits bei 88 Toren - fehlen also nur noch 14, um eine neue Bestmarke aufzustellen.
VIDEO: Rauswurf? So reagiert Wolfsburg-Trainer Bauer
Ohne Kane hätten die Münchner nicht nur 30 Tore, sondern auch 13 Punkte weniger - sie wären damit tatsächlich nur Tabellenzweiter.
Am 4. Spieltag rettete Kane dem FCB erstmals Punkte beim 4:1 bei 1899 Hoffenheim. Mit drei Toren sorgte er quasi im Alleingang für drei statt nur einem Zähler. Beim 2:1-Heimsieg am 7. Spieltag gegen den BVB traf er einmal, somit sorgte er auch in dieser Begegnung für zwei Punkte mehr auf dem Bayern-Konto.
Harry Kane: Doppelpacks sichern Siege gegen Eintracht und in Dortmund
Am 10., 14. und 20. Spieltag war Kane mit jeweils einem Tor dafür verantwortlich, dass es beim 2:2 bei Union Berlin, beim 2:2 gegen Mainz und beim 2:2 beim HSV immerhin noch jeweils einen Punkt gab.
Noch krasser lief es zuletzt mit zwei Doppelpacks bei den jeweiligen 3:2-Erfolgen der Münchner gegen Frankfurt und in Dortmund. Alleine in diesen beiden Begegnungen sorgte Kane also für sechs zusätzliche Punkte.
Externer Inhalt
VIDEO: Werden hier die Bayern-Fans attackiert?
Wettbewerbsübergreifend hat Kane in der laufenden Spielzeit sogar schon 45-mal zugeschlagen. Diese Marke zu erreichen bzw. zu übertreffen, gelang zuletzt 1931/32 einem Engländer. Damals sorgte Dixie Dean für 46 Everton-Tore.
Harry Kane: Bundesliga-Tore 2025/26 im Überblick
- 1. Spieltag: FC Bayern München - RB Leipzig 6:0 (drei Tore von Kane)
- 2. Spieltag: FC Augsburg - FC Bayern München 2:3 (kein Tor von Kane)
- 3. Spieltag: FC Bayern München - Hamburger SV 5:0 (zwei Tore von Kane)
- 4. Spieltag: 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:4 (drei Tore von Kane)
- 5. Spieltag: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (zwei Tore von Kane)
- 6. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:3 (ein Tor von Kane)
- 7. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (ein Tor von Kane)
- 8. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 0:3 (kein Tor von Kane)
- 9. Spieltag: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0 (kein Tor von Kane)
- 10. Spieltag: Union Berlin - FC Bayern München 2:2 (ein Tor von Kane)
- 11. Spieltag: FC Bayern München - SC Freiburg 6:2 (ein Tor von Kane)
- 12. Spieltag: FC Bayern München - FC St. Pauli 3:1 (kein Tor von Kane)
- 13. Spieltag: VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:5 (drei Tore von Kane
- 14. Spieltag: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 2:2 (ein Tor von Kane)
- 15. Spieltag: 1. FC Heidenheim - FC Bayern München 0:4 (ein Tor von Kane)
- 16. Spieltag: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1 (ein Tor von Kane
- 17. Spieltag: 1. FC Köln - FC Bayern München 1:3 (kein Tor von Kane)
- 18. Spieltag: RB Leipzig - FC Bayern München 1:5 (ein Tor von Kane)
- 19. Spieltag: FC Bayern München - FC Augsburg 1:2 (kein Tor von Kane)
- 20. Spieltag: Hamburger SV - FC Bayern München 2:2 (ein Tor von Kane)
- 21. Spieltag: FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 5:1 (zwei Tore von Kane)
- 22. Spieltag: SV Werder Bremen - FC Bayern München 0:3 (zwei Tore von Kane)
- 23. Spieltag: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:2 (zwei Tore von Kane)
- 24. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3 (zwei Tore von Kane)