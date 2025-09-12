Virkus über Steffen-Rückkehr: "Telefonieren ab und an"

Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hat Horst Steffen vor dessen Rückkehr an den Niederrhein in höchsten Tönen gelobt. "Er ist echt ein sehr, sehr guter Typ, der für eine klare Linie steht, der menschlich völlig okay ist. Ich glaube, dass er super zu Werder Bremen passt, ich freue mich auf das Wiedersehen", sagte Virkus am Freitag.

Steffen (56) war einst als Spieler und später als Jugendtrainer für die Borussia aktiv, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kehrt er mit Werder erstmals als Erstliga-Trainer zurück. "Für Horst freut mich das immens. Er hat hier bei uns im Leistungszentrum angefangen, ist U17-Trainer gewesen. Und er wohnt ja noch in Neuss, natürlich telefoniert man ab und an", sagte Virkus.

Weil sowohl die Borussia als auch Werder noch ohne Liga-Sieg sind, muss die Freundschaft am Sonntag aber ruhen. "Für 90 Minuten kenne ich ihn dann nicht und weiß auch seinen Vornamen nicht oder wo er wohnt", sagt Virkus mit einem Augenzwinkern: "Für 90 Minuten ist das Rivalität. Aber das ändert ja nichts an dem, was dann hinterher passiert."