Völler sicher: Bayern bleibt das Maß aller Dinge

Für Rudi Völler ist Titelverteidiger Bayern München der große Favorit auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga. Auf Nachfrage in einem Sky-Gespräch, unter welchen Umständen die Bayern den Titel nicht holen würden, sagte der DFB-Sportdirektor: "Wenn es wieder so einen Klub gibt wie die Leverkusener, die nach einer grandiosen Saison verdient Meister geworden sind." Doch danach sehe es "momentan nicht aus". Daher seien die Bayern "der große Favorit".

Mit Blick auf seinen früheren Verein Bayer Leverkusen sieht Völler dennoch Potenzial für eine starke Spielzeit - trotz des schmerzhaften Abgangs von Florian Wirtz und weiterer Leistungsträger. "Vielleicht hilft, dass der Druck jetzt nicht ganz so groß ist, der Bayern-Jäger zu sein. Die Mannschaft wird trotzdem gut sein und kann auf die ersten Plätze kommen", sagte der Weltmeister von 1990.