Vor Augsburg: Freiburg-Coach Schuster fordert Geduld

Auf neuem Rasen will der Fußball-Bundesligist SC Freiburg seine erfolgreiche Heimbilanz gegen den FC Augsburg ausbauen. Neunmal hintereinander hat der SCF in der Bundesliga daheim gegen die bayerischen Schwaben nicht verloren, Trainer Julian Schuster erwartet vor dem Aufeinandertreffen am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) dennoch einen "sehr unangenehmen Gegner."

Augsburg sei eine "Mannschaft mit vielen Spielern, die eine körperliche Wucht mitbringen, die bei Standardsituationen sehr gefährlich ist" und im letzten Drittel die spielerischen Fähigkeiten habe, "sich Chancen zu erspielen", sagte der Coach des Tabellenvierten am Donnerstag. Gegen den Bundesliga-13. müsse man geduldig sein, da "am Anfang möglicherweise nicht so viele Torchancen herausspringen."

Über den unter der Woche im Europa-Park Stadion neu verlegten Rasen freut sich Schuster, das Grün brauche aber "eine gewisse Zeit", bis es die gewünschte "Widerstandsfähigkeit" habe. Er hoffe, dass der Rasen sowohl "für uns als auch für Gegner" einen guten Untergrund biete.