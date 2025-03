Vor CL-Rückspiel: Wirtz bekommt Verschnaufpause

Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz erhält vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League eine Verschnaufpause. Der 21-Jährige sitzt im Bundesliga-Heimspiel der Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen zunächst auf der Bank. Trainer Xabi Alonso verändert seine Startelf nach der Hinspiel-Niederlage bei Bayern München (0:3) auf sieben Positionen.

Einzig Jonathan Tah, Mario Hermoso, Amine Adli und Granit Xhaka stehen erneut von Beginn an auf dem Feld. Anders als in München setzt Alonso gegen Bremen dazu auf einen echten Mittelstürmer: Torjäger Patrik Schick steht in der ersten Elf.

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bestreitet der Double-Gewinner das Rückspiel in der Königsklasse gegen die Bayern.