Vor Duell mit dem Ex-Chef: Polzin lobt "Baumgart-Fußball"

Merlin Polzin freut sich auf das Wiedersehen mit seinem einstigen Chef Steffen Baumgart - auch wenn es nicht an der Seitenlinie dazu kommen wird. "Man freut sich immer, alte Kollegen wieder zu treffen. Es ist allen bekannt, welche Verbindung Steffen mit dem HSV hat, und es war eine sehr intensive Zeit für mich persönlich", sagte Polzin, der unter Baumgart als Co-Trainer beim HSV gearbeitet hatte.

Dass Baumgart beim Spiel des Aufsteigers bei Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) aufgrund seiner Roten Karte gesperrt ist, spielt für Polzin in der Spielvorbereitung keine Rolle. "Es ist völlig irrelevant, wer der Kollege auf der anderen Seite ist", sagte er und lobte den Gegner: "Ich freue mich sehr darüber, wie die Entwicklung bei Union ist. Eine Mannschaft, die klar wieder den Steffen-Baumgart-Fußball spielt. Es macht als neutraler Zuschauer Spaß, sich das anzuschauen."

Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenwende, dem ersten HSV-Bundesligasieg seit 2018, will Polzin mit seinem Team nachlegen: "Wenn ich sehe, dass dieser Prozess tagtäglich besser wird, dann gibt mir das ein sehr gutes Gefühl. Ich freue mich, am Sonntag neue Widerstände zu spüren, und natürlich wollen wir auch den Fans wieder etwas zurückgeben."