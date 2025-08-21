Vor Ligastart: Schuster lobt Wagner

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Ligastart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg großen Respekt vor dem neuen FCA-Coach Sandro Wagner. "Er hat einen interessanten Verlauf genommen. Er hat tolle Arbeit in Unterhaching geleistet. Man sieht, dass er sehr akribisch arbeitet und sich ständig verbessern möchte", sagte der Trainer des Jahres: "Er hat eine gute Ausstrahlung und schafft es sicher, seine Spieler zu überzeugen."

Nach Angaben Schusters, der auf Neuzugang Igor Matanovic und Max Rosenfelder verzichten muss, sind noch "eine bis drei Positionen" in der Startelf offen: "Wir sind sehr ausgeglichen, oft geht es da um Nuancen und die Trainingswoche." Schuster will mit Blick auf die komplette Saison die "Qualität in der Breite" ausnutzen.