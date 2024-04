Harry Kane

Der Torjäger hängt zunächst mangels guter Anspiele etwas in der Luft. Bereitet aber per Hacke Guerreiros Riesenchance vor und hat dann dreimal Pech, als er zunächst nur den Pfosten trifft (35.), dann nach schönem Solo knapp vorbeizieht (39.) und schließlich per Kopf nicht an Schwäbe vorbeikommt (41.). In der zweiten Hälfte allerdings ohne nennenswerte Aktion. ran-Note: 4 © 2024 Getty Images