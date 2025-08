Vor Trainingslager: BVB besiegt Lille

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich vor dem Trainingslager in Saalfelden in ordentlicher Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte den französischen Erstligisten OSC Lille in Iserlohn 3:2 (2:0) und dominierte die Begegnung zumindest in der ersten Halbzeit.

Pascal Groß (13.), Serhou Guirassy (41., Foulelfmeter) und Karim Adeyemi(68.) erzielten die Treffer des Champions-League-Teilnehmers, der am Montag zur Vorbereitung nach Österreich reist. Nach vielen Wechseln wurde es in der zweiten Halbzeit aber zäh. Lille verkürzte durch Hakon Haraldsson (66.) und den Ex-Dortmunder Thomas Meunier (81.). Am Ende drängten die Franzosen auf den Ausgleich.