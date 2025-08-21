Wagner vor Liga-Debüt: "Bin unfassbar egal"

Sandro Wagner will vor seinem viel beachteten Debüt in der Fußball-Bundesliga als Cheftrainer des FC Augsburg nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. "Ich bin unfassbar egal, die Spieler sind wichtig, der FCA ist wichtig. Ich habe die letzten Tage so viel gelesen, da brauchen wir keine neuen Geschichten über mich", sagte Wagner vor dem Liga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg und ergänzte: "Es ist wurscht, wie ich mich fühle."

Nervös sei er jedenfalls nicht, versicherte der 37-Jährige. "Mein erstes Bundesliga-Spiel ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich habe hier schon hoch runter, links rechts gespielt und mich viermal gedreht in der Bundesliga", sagte Wagner. Er sei natürlich ein junger Trainer, "aber ansonsten habe ich schon ein bisschen was gesehen in den letzten 20 Jahren".

Das Spiel in Freiburg gehe er jedenfalls "mit allerhöchstem Respekt" an, sagte Wagner: "Das wird ein Brett." Generell sei seine Mannschaft jedoch "gut vorbereitet. Und dann wird es um 15.30 Uhr halt knallen. Dann werden die Jungs ineinander reinrammeln und dann schauen wir, was dabei rauskommt."