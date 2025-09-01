Wechsel in die Heimat: Union gibt Tousart ab

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Franzosen Lucas Tousart kurz vor der Schließung des Transferfensters am Montagabend noch abgegeben. Wie die Köpenicker mitteilten, wechselt der Mittelfeldspieler zurück in die Heimat zum Erstligisten Stade Brest. Tousart war vor zwei Jahren vom Stadtrivalen Hertha BSC zu Union gewechselt, dort überzeugte der 28-Jährige aber nur selten.

Insgesamt kam Tousart bei den Unionern zu 45 Pflichtspieleinsätzen, darunter auch fünf Partien in der Champions League. In der neuen Spielzeit stand er nicht mehr auf dem Platz. In der Bretagne erhält Tousart einen Zweijahresvertrag.

Die Hertha hatte im Januar 2020 noch 25 Millionen Euro für Tousart an Olympique Lyon überwiesen.