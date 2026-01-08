Wechsel nach England: Peretz bekommt seinen Willen

Der von Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Daniel Peretz hat seinen Willen bekommen. Der 25 Jahre alte Israeli darf seine Leihstation beim HSV abbrechen und sich ebenfalls per Leihe bis zum Ende der Saison beim FC Southampton beweisen. Das betätigten der englische Fußball-Zweitligist und die Bayern am Donnerstag.

"Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch", wurde der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.

Peretz hatte zuletzt auf dem Trainingsplatz des HSV gefehlt, um seinen Wechsel zu erzwingen. Laut Sky sicherte sich Southampton eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Diese würde höher ausfallen als die Ablösesumme, die Bayern im Jahr 2023 an Maccabi Tel Aviv gezahlt hatte. Damals überwiesen die Münchner fünf Millionen Euro.

Peretz war beim HSV nicht an Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vorbeigekommen. Der Israeli kam nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

Bereits Anfang Dezember hatte Peretz seinem Ärger öffentlich Luft gemacht. "Ich habe erwartet, die Nummer eins zu sein. Das ist bisher nicht der Fall. Natürlich bin ich nicht glücklich darüber. Daraus mache ich kein Geheimnis", hatte er der Sport Bild gesagt. In Southampton soll sich seine sportliche Situation nun verbessern.