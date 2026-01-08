- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München bricht Leihe von Daniel Peretz zum HSV ab und verleiht ihn weiter nach England

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 12:41 Uhr
  • SID

Nach nur einem halben Jahr beim Hamburger SV verleiht der FC Bayern München Torhüter Daniel Peretz weiter nach England.

Der von Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Daniel Peretz hat seinen Willen bekommen.

Der 25 Jahre alte Israeli darf seine Leihstation beim HSV abbrechen und sich ebenfalls per Leihe bis zum Ende der Saison beim FC Southampton beweisen. Das bestätigten der englische Zweitligist und die Bayern am Donnerstag.

"Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch", wurde der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.

- Anzeige -
- Anzeige -

HSV: Daniel Peretz kam nicht an Daniel Heuer Fernandes vorbei

Peretz hatte zuletzt auf dem Trainingsplatz des HSV gefehlt, um seinen Wechsel zu erzwingen. Laut "Sky" sicherte sich Southampton eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Diese würde höher ausfallen als die Ablösesumme, die Bayern im Jahr 2023 an Maccabi Tel Aviv gezahlt hatte. Damals überwiesen die Münchner fünf Millionen Euro.

Peretz war beim HSV nicht an Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vorbeigekommen. Der Israeli kam nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

Bereits Anfang Dezember hatte Peretz seinem Ärger öffentlich Luft gemacht. "Ich habe erwartet, die Nummer eins zu sein. Das ist bisher nicht der Fall. Natürlich bin ich nicht glücklich darüber. Daraus mache ich kein Geheimnis", hatte er der "Sport Bild" gesagt. In Southampton soll sich seine sportliche Situation nun verbessern.

- Anzeige -
Mehr Fußball:
Steffen Baumgart
News

Vor Schneesturm: Union optimistisch vor Wiedersehen mit Fischer

  • 08.01.2026
  • 14:33 Uhr
Sky-Experte: Erik Meijer
News

Titelkampf: Meijer sieht Bayern auf Leverkusen-Kurs

  • 08.01.2026
  • 14:31 Uhr
Der neue FSV-Trainer Urs Fischer
News

Fischer vor Rückkehr: "Das Nostalgische ausblenden"

  • 08.01.2026
  • 14:24 Uhr
Rechnet sich was aus: Sebastian Hoeneß
News

Hoeneß setzt bei Angstgegner auf Rückkehrer Demirovic

  • 08.01.2026
  • 14:01 Uhr
Das Spiel in Frankfurt ist aktuell nicht gefährdet
News

Wintereinbruch: Frankfurt gegen BVB nicht gefährdet

  • 08.01.2026
  • 14:01 Uhr
Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen, 08), GER, 1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, 1. Bundesliga, 15. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 21.12.2025, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...Update
News

FCB schiebt Goretzka-Wechsel einen Riegel vor

  • 08.01.2026
  • 13:45 Uhr
Kuntz Bierhoff
News

Bierhoff zum HSV? So reagiert der Ex-DFB-Boss

  • 08.01.2026
  • 13:44 Uhr

BVB - Niko Kovac vor Eintracht-Duell: "Schön, nach Hause zu kommen!"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
Neustart für Werder und Horst Steffen
News

"Haken dran machen": Steffen will Werder aus der Krise führen

  • 08.01.2026
  • 11:24 Uhr
Kevin Keegan im HSV-Trikot
News

"Gedanken sind bei dir": HSV wünscht erkranktem Keegan Kraft

  • 08.01.2026
  • 11:12 Uhr