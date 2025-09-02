Wechsel zu Besiktas: Wolfsburg gibt Cerny ab

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und der tschechische Nationalspieler Vaclav Cerny gehen getrennte Wege. Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, wechselt der 27 Jahre alte Flügelspieler nach zwei Jahren bei den Wölfen in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Der VfL soll Medienberichten zufolge etwa sechs Millionen Euro Ablöse für Cerny erhalten.

Cerny war 2023 von Twente Enschede aus den Niederlanden in die Autostadt gekommen. In 28 Pflichtspielen erzielte der 26-malige Nationalspieler sechs Treffer, den letzten im VfL-Trikot beim 9:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SV Hemelingen vor knapp zwei Wochen. Unter dem neuen Trainer Paul Simonis gehörte Cerny nicht zur Startformation.

In der Türkei ist das Sommertransferfenster noch bis zum 12. September geöffnet.