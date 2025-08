Wegen Bruder: Jobe Bellingham hatte "Sorgen" vor BVB-Wechsel

Jobe Bellingham hat vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund die schwarz-gelbe Vergangenheit seines Bruders Jude intensiv beschäftigt. "Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich Angst hatte", sagte der Engländer im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Österreich: "Es ist eher etwas, worüber man schon nachdenkt - und ich hatte da auch gewisse Sorgen, gerade ich, ich bin ja noch jung. Ich bin nicht perfekt. Also ja, ich mache mir über solche Dinge Gedanken."

Am Ende sei es jedoch die Überzeugungskraft des Vereins gewesen, die den Ausschlag gegeben habe. "Sie haben mir gezeigt, dass diese Dinge gar nicht so viel Einfluss darauf haben würden, was ich tatsächlich tue, sagte der 19-Jährige. "Und ich bin auch jemand, der fest daran glaubt, dass die Meinung anderer nicht bestimmen sollte, was ich in meinem Leben machen will." Es sei am Ende eine Entscheidung gewesen, "die ich für mich selbst getroffen habe. Meine Reise ist nicht die, die andere verstehen müssen."

Bellingham war im Juni vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland zum BVB gewechselt. Wie schon in England trägt er seinen Vornamen auf dem Trikot - eine bewusste Entscheidung, um Vergleiche mit Bruder Jude (22), heute Profi bei Real Madrid, zu vermeiden. Dieser hatte Dortmund 2023 nach drei erfolgreichen Jahren in Richtung Spanien verlassen.

In Dortmund, sagte Jobe, wolle er "kein Superstar sein, das passt nicht zu mir. Ich will kein großer Charakter neben dem Platz sein, sondern eine Maschine, ein Spieler auf höchstem Level."