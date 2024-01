Wegen Geburt: Kimmich nicht mit im Trainingslager

Anzeige

Ohne Joshua Kimmich ist der FC Bayern am Sonntagnachmittag in ein fünftägiges Trainingslager an die portugiesische Algarveküste gereist. Grund für den Verzicht ist die bevorstehende Geburt des vierten Kindes von Kimmich und seiner Ehefrau Lina. Das Paar hat bereits eine Tochter und zwei Söhne. Kimmich werde sich in München fit halten, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Münchner erst am Sonntag gegen Werder Bremen.

Mit dabei in Portugal ist Neuzugang Eric Dier. Neben Kimmich fehlen im Trainingslager die verletzten Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Torhüter Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) sowie die zu ihren Nationalmannschaften abgestellten Min-jae Kim (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko).