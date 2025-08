Wegen Wahlwerbung: BVB wehrt sich gegen AfD

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wehrt sich gegen eine Wahlwerbung des AfD-Kreisverbands Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, soll der Grund dafür ein Sticker der Partei mit der Aufschrift "Beim Fußball Schwarz-Gelb - Am Sonntag Blau" sein.

Der Aufkleber soll eine Anspielung auf die Vereinsfarben des BVB sowie die Kommunalwahlen am 14. September in Nordrhein-Westfalen sein. In einem den Ruhr Nachrichten vorliegenden Statement des BVB heißt es dazu: "Nach eingehender Prüfung hat sich Borussia Dortmund dazu entschieden, juristisch gegen diese Form der Wahlwerbung vorzugehen und Unterlassungsansprüche gegenüber dem AfD Kreisverband Dortmund geltend zu machen."

Aus Sicht des Klubs werde hier "rechtswidrig versucht, eine Verknüpfung zwischen dem BVB und einer politischen Einstellung sowie einem politischen Wahlverhalten herzustellen", indem der AfD Kreisverband Dortmund suggeriert, "ein Fußballfan des BVB würde oder müsse gleichzeitig die AfD wählen". Diesen Eindruck wolle der Verein nicht zulassen, denn "er widerspricht den Werten von Borussia Dortmund".