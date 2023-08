Anzeige

Neuzugang Wout Weghorst muss bei der TSG Hoffenheim auf sein Comeback in der Fußball-Bundesliga warten. Der Angreifer fehlte am Samstag beim Saisonauftakt gegen den SC Freiburg wegen muskulären Problemen am Oberschenkel im Kader. Die Kraichgauer hatten den Niederländer auf Leihbasis vom FC Burnley verpflichtet, zuletzt war Weghorst im Januar 2022 für den VfL Wolfsburg in der deutschen Eliteliga am Ball.