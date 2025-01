Weißhaupt folgt auf Sands: Zweite Verstärkung für St. Pauli

Der FC St. Pauli hat seinen zweiten Winter-Zugang vorgestellt. Noah Weißhaupt wechselt vom SC Freiburg auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Hamburg. Der 23 Jahre alte Flügelspieler soll dazu beitragen, dass die Kiezkicker den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schaffen.

"Mit der Verpflichtung schaffen wir auf den offensiven Flügelpositionen zusätzliche Möglichkeiten für unser Spiel und sind damit künftig schwerer auszurechnen", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Noah ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und bringt neben seiner Dynamik auch die Flexibilität mit, auf beiden Seiten spielen zu können." Auch Trainer Alexander Blessin ist überzeugt, dass der bisherige Ersatzmann der Freiburger bei St. Pauli sofort helfen kann.

Zuvor hatte der Klub, der am Donnerstag die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnahm, schon US-Nationalspieler James Sands bis Saisonende vom New York City FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) ausgeliehen. Im Gespräch als weiterer Neuzugang ist der Stürmer Abdoulie Ceesay. Der Gambier spielt aktuell in Estland bei Paide Linnameeskond.